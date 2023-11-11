تفاصيل المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

عقد المؤتمر التحضيري الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم 2024، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقد تناول المؤتمر مجموعة من القضايا الهامة والتفاصيل الخاصة بالمسابقة التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات القرآنية العالمية.

تاريخ المسابقة

من المقرر أن تُقام المسابقة في الفترة من 23 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، في دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده السامية. سيشارك في المسابقة نخبة من الحفاظ والقرّاء من مختلف دول العالم.

تفاصيل المسابقة

الفرع الأول

يشمل حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، ويشترط للقبول ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 35 عام.

- الجوائز:

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني

يتناول حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، ويشترط للقبول ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 35 عام.

- الجوائز:

الجائزة الأولى: 450 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث

مخصص للناشئة ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف، ويشترط للقبول ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 12 عام.

- الجوائز:

الجائزة الأولى: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 250 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.

الفرع الرابع يشمل حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويشترط للقبول ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 40 عام.

- الجوائز:

الجائزة الأولى: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 250 ألف جنيه.

الفرع الخامس

يستهدف ذوي الهمم ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، ويشترط للقبول ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عام.

- الجوائز:

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

الفرع السادس

يركز على الأسرة القرآنية ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

- جوائز الفرع السادس:

الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية: 350 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

مشاركة دولية

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي عدد المتسابقين في المسابقة يبلغ 96 متسابقًا، وعدد الدول المشاركة 42 دولة.

وفي ختام المؤتمر، قام وزير الأوقاف بتكريم الفائزين في مسابقتي "اعرف قدر نبيك" و"الصوت الحسن"، مشيدًا بجهودهم في خدمة القرآن الكريم. وأعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للمسابقة وتكريمه لحفّاظ القرآن الكريم، مؤكدًا على التزام وزارته بتعزيز جودة وتنوع المسابقات القرآنية.