الأهلي يفوز على الكويت الكويتي فى كأس العالم لأندية اليد

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على الكويت الكويتي بنتيجة 35 / 25، في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة في السعودية، لينتظر الفائز من لقاء الخليج السعودي والنجمة البحريني لمواجهته غدا.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز بعد الخسارة أمام برشلونة الإسباني الخميس الماضي بنتيجة 37/26، في ثاني مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/16 لصالح برشلونة الإسباني، ونجح الأهلي في الفوز على النور السعودي بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة .

وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادي الأهلي.