السيسي: العقاب الجماعي لأهل غزة لا يمكن تبريره بالدفاع عن النفس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد من اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه المدنيين، وأن تكون هناك ممرات آمنة ومستمرة، لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، أن المجتمع الدولي تحمل مسئولية العمل الجماعي، من أجل وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.