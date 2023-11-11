أبو مازن: نلاحق إسرائيل في المحاكم الدولية.. وأمريكا مسئولة عما يحدث

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أن علم فلسطين سيبقي واحد يوحدنا، مؤكدا أن شعب فلسطين يتعرض لـ حرب إبادة لا مثيل لها، على يد الآلة الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية.

وأكد أن الضفة الغربية والقدس، تتعرض لجرائم القتل والاعتداءات اليومية، وأن إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء، مضيفآ أن هناك 40 ألف مدني أغلبهم من الأطفال، تعرضوا لـ القصف الإسرائيلي، وأن هذا في الشهر الأول.

وأضاف أنه يعلم أن أحرار العالم لا يقبلون بالمعايير غير المتساوية، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكامل، عن كل طفل وأمرة، وكل شهيد فلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني أن الجميع أمام لحظة تاريخية، وأن يكون هناك عمل على الاستقرار والسلام، وطالب مجلس الامن بتحمل مسئولية وقف إطلاق النار، وتامين إدخال المواد الغذائية و الطبية لـ قطاع غزة، ومنع تهجير أهالي غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بضرب المستشفيات، والمساجد، والمدنيين، وأن ما يحدث يتم على مسمع ومشاهدة من العالم.

وتابع:" سنحاكم إسرائيل في المحاكم الدولية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عما يحدث، ونطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدآ أنه لن يقبل بالحلول العسكرية، بعد أن فشلت جميعها، وأن فلسطين ستواصل الصمود في الأرض".

وأوضح أنه يؤكد أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، وطالب بأن يكون هناك حل سياسي شامل، ونرفض ما تقوم به إسرائيل، بشأن أخذ الأموال التي ترسل لـ قطاع غزة.

كما طالب الرئيس الفلسطيني، بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة، ودعم الموازنة الحكومية الفلسطينية، وأنهم جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل الكل الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني، طالب مجلس الأمن بعضويتها الكامل، وتوفير الحماية الدولة لشعب فلسطين، ونطالب بحماية دولية، وخطة واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.