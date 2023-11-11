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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش رواية "العروس" لحمدي الجزار

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق ١٤ نوفمبر الجاري، ندوة نقدية لمناقشة رواية "العروس" للكاتب الروائي حمدي الجزار، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي

وتعد "العروس" الصادرة في القاهرة حديثا عن مؤسسة ديوان، الرواية الرابعة للكاتب حمدي الجزار في مشروعه السردي اللافت، بعد رواياته  الثلاث "سحر أسود"، و"لذات سرية"، و"الحريم".

وقد حاز حمدي الجزار عددا من الجوائز الأدبية من بينها: جائزة ساويرس عام ٢٠٠٦، وجائزة بيروت ٣٩، في العام ٢٠١٠، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ٢٠١٥. 

منتدى المستقبل رواية العروس العروس حمدي الجزار