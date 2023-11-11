أبوالغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة أولوية مقدمة على أي اعتبار آخر

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة هو أولوية مقدمة على أي اعتبار آخر.

وأضاف خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية"، أن إسرائيل ترغب في تحقيق تهجير قسري ثان للفلسطينيين، وهو ما نرفضه تماما ولا يمكن تمريره".

وتابع "أبو الغيط": "لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتدمير حل الدولتين، الذي أقرته الشرعية الدولية".

وواصل: "بدأت الدول الأوروبية تتفاعل بشكل إيجابي، مع القضية الفلسطينية، بعدما مر الرأي العام العالمي بحالة استفاقة على قبح شديد لقوات الاحتلال".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.