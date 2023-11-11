تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي.. العامري فاروق يخضع لجراحة خامسة

يجري العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات المقبلة فى أحد المستشفيات المحجوز فيها منذ يوم الثلاثاء الماضي عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

واكتشف الفريق الطبي المعالج لنائب رئيس النادي الأهلي وجود تجمع دموي جديد بالمخ خلال الساعات الماضية بعدما خضع العامري فاروق لـ4 عمليات جراحية خلال الايام الماضية.

وأجرى العامري فاروق 4 عمليات جراحية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وبعد ذلك اكتشف الاطباء تعرض نائب رئيس النادي إلى التهاب رئوي أمس ووجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية .

وقرر الفريق الطبي إدخال نائب رئيس الأهلي إلى غرفة العمليات اليوم لإجراء جراحة خامسة وعاجلة.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه واتضح تعرضه لنزيف في المخ.

