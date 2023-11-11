الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام وولفرهامبتون

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق توتنهام، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون على ملعب استاد مولينيو، حيث ينطلق اللقاء في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويعاني السبيرز اليوم أمام الذئاب، من كثرة الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها جيمس ماديسون.

كما يفقد الفريق اللندني، كريستيان روميرو وديسنتي أودوجيو للإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الحمراء في مباراة الجولة الماضية بالبريميرليج أمام تشيلسي.

ويقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، هجوم توتنهام أمام وولفرهامبتون، بمعاونة السويدي ديجان كولوسيفسكي، والويلزي برينان جونسون.

ويحتل توتنهام، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون بالمركز الرابع عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - إريك داير - بن دافيز - إيمرسون

خط الوسط: هويبيرج - بيسوما - بابي سار

وفي الهجوم: كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون.