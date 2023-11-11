ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية تخالف القانون الدولي

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه مر شهر كامل ونحن نطلب مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن التهجير القسري لأهل غزة  جريمة دولية جديدة ومخالفة للقانون الدولي، وهو مرفوض من العرب والعالم.

وأوضح أنه لا حديث عن مستقبل غزة، في حالة الانفصال عن الضفة الغربية، ووقف إطلاق النار هو الأولوية، وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار.

وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

 

الأمين العام لجامعة الدول العربية التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية الفمة العربية الاسلامية الضفة الغربية