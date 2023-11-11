أبوالغيط: هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة ومواقف مشينة وصادمة لبعض الدول

قال الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، أن هناك حقدا إسرائيليا ضد سكان غزة، مؤكدآ إن استمرار البطش بأهل غزة يزيد احتمالات التصعيد الإقليمي.

وأضاف أبو الغيط، أن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار بسبب مواقف دول معينة.

وأشار أبو الغيط إلى أن الأولولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل حتى الآن أكثر من 11 ألف فلسطيني، وعملت إسرائيل عملت من أول يوم من أجل إنهاء قطاع غزة.

وأضاف أبو الغيط، أنه على الرغم من المواقف المشينة الصادمة لبعض الدول، إلا أن ضمير العالم يمر بصحوة نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.