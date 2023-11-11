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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في غزة وسط أوضاع صعبة

غزة
غزة
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أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة تعمل في شمال غزة وسط أوضاع صعبة للطواقم الطبية نتيجة تكثيف القصف الإسرائيلي وتوغل الآليات واستهداف محيط المستشفيات، وعجز سيارات الإسعاف عن الوصول إلى الجرحى والمصابين.

وقالت مسؤولة الإعلام - في مداخلة لقناة العربية الحدث، اليوم /السبت/ - إن سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى الجرحى بسبب خطورة المناطق واستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيارات التي تحاول الوصول لها، مناشدة المؤسسات الإنسانية بضرورة التدخل بشكل عاجل وإمداد مستشفى القدس بالمساعدات الإنسانية والطبية والوقود، وكل مستشفيات غزة حتى لا نفقد مزيدا من الأرواح.

وأشارت إلى أنه اليوم هو الرابع لفقد التواصل مع الأطقم الطبية في مستشفى القدس بسبب قصف قوات الاحتلال الذي أدى إلى تدمير خطوط الاتصالات والإنترنت، وهو اليوم السابع لعزل المستشفى بشكل كامل عن محيطها وكل الطرق المؤدية إليها مغلقة بالكامل ولا يستطيع أحد الوصول إليها، كما نفدت كميات الطعام والماء داخل المستشفى، ولم تتمكن أي من المؤسسات الإنسانية من توصيل المساعدات للمستشفى.

الهلال الأحمر الفلسطيني سيارات إسعاف غزة