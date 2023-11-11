أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه مر شهر كامل ونحن نطلب مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار.

وأضاف أبو الغيط، أنه لا حديث عن مستقبل غزة، في حالة الانفصال عن الضفة الغربية، وكشف أن وقف إطلاق النار هو الأولوية، وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار

وأكد أبو الغيط أن التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة ومخالفة للقانون الدولي، وهو مرفوض من العرب والعالم.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي