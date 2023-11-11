بن سلمان: المملكة تدين وترفض بشكل قاطع الحرب الشعواء في غزة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ،اليوم السبت، إن المملكة تدين وترفض بشكل قاطع الحرب الشعواء في غزة.

وأكد محمد بن سلمان خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض اليوم السبت، أنه يجب فتح الممرات الإنسانية في غزة فورا.

وأضاف، أن استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن.

وتابع بن سلمان، يجب الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وطالب ولي العهد السعودي بالإفراج عن جميع الرهائن في غزة.وأكد على أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.