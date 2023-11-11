وصول أردوغان إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض، اليوم السبت للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

استقبل أردوغان في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، وسفير تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي