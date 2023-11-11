سرقة 6 ملايين جنيه بالإكراه من سيدة وسائقها في الدقهلية

تكثف الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية، جهودها لضبط عناصر مسلحة استوقفوا سيارة ملاكي بالإكراه بنطاق مركز أجا وتعدوا على سائقها وبرفقته سيده وسرقة 6 ملايين جنيه بالإكراه وفروا هاربين حال عودة صاحبة المبلغ بصحبة السائق من مركز سمنود وإستلامها المبلغ الخاص بزوجها من أحد الأشخاص لديهم معاملات تجارية معه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ "ناني.م.ب"،42 عاما، ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون سيارة بيك أب بيضاء اللون باعتراض طريقها أثناء استقلالها السيارة رقم (لب و 3615 ماركة بيجو) قيادة "ربيع.ع.م"،39 عاما، سائق ومقيم بندر تبروه حال سيرهما على طريق (سمنود – أجا) دائرة المركز سرقة 5 مليون و425 ألف جنيه وإحداث إصابات بالسائق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، بالفحص تبين إصابة السائق بجروح قطعية فى الرأس بأصابع اليد اليسرى والذراع ونقله الى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

وبسؤال المبلغة قررت انها استأجرت السيارة استقلالها قيادة الثاني بغرض إحضار المبلغ المالي والخاص بزوجها "محمد.ع.ج.ا"،50 سنة أعمال حرة ومقيم بندر نبروه وحاليا خارج البلاد بدولة الإمارات، من المدعو "ماهر.إ.م"،34 عاما،أعمال حرة ومقيم بندر سمنود والذي يخص معاملات تجارية له وفوجئت أثناء العودة بقيام مجهولين باعتراض طريقها والتعدي على قائد السيارة وسرقة المبلغ المالي.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث بجنوب الدقهلية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.