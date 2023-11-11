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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاهد أول ظهور للمتهم بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد في بورسعيد

المتهم في محبسه
المتهم في محبسه
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ظهر محمد نبيل، لشاب المتهم بقتل شقيقته فريدة أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ممسكا منديل ويبكي، في أولى جلسات محاكمته داخل قفص الاتهام أمام محكمة جنايات بورسعيد.

 

شاهد أول ظهور للمتهم بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد في بورسعيد

 

وأكد هانى فوقي، محامي المتهم والموكل من قبل اشقاء والدته، أن قاتل شقيقته هو ضحية المجتمع، فهو ليس عنيفا بطبعه، ولم يسبق له أن قام بعنف ضد آخرين، ولكنه ضحية معاملة شقيقته ووالده.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، أولى جلسات محاكمة المتهم.

المتهم بقتل شقيقته
المتهم بقتل شقيقته
المتهم خلال أولى جلسات محاكمته
المتهم خلال أولى جلسات محاكمته
المتهم بالقتل
المتهم بالقتل
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