موسكو تنتقد الاتهامات الغربية بشأن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

السبت 11/نوفمبر/2023 - 01:01 م

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالإدعاءات الغربية بوجود شراكة عسكرية "غير قانونية" بين روسيا وكوريا الشمالية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقالت زاخاروفا - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن الاتهامات التي يطلقها الغرب الجماعي بشأن التعاون العسكري الفني غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، لا أساس له من الصحة".. مضيفة "موسكو تنفذ التزاماتها الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بطريقة مسؤولة.. هذا لا يمنعنا من تطوير علاقة صداقة وتعاون تقليدية طويلة الأمد مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية".

واتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة وأتباعها بانتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفة "إنهم يزودون نظام كييف بالأسلحة مما يساهم في استمرار إراقة الدماء".

ميدانيا.. أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، لا توجد بينها حاملات صواريخ "كاليبر".

وأضافت القوات البحرية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينة حربية واحدة في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

من ناحية أخرى، أعلن عمدة مدينة لفيف الأوكرانية أندريه سادوفي أن كوريا الجنوبية وافقت على مساعدة أوكرانيا على إنتاج المزيد من الطائرات بدون طيار عالية الجودة لمساعدتها في صد العمليات العسكرية الروسية.

وقال سادوفي - في تصريح - "أجرينا اتصالات كبيرة مع الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار.. وسيكون هناك المزيد من الطائرات بدون طيار، وستكون ذات جودة أعلى".

وأضاف أن الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار في أوكرانيا، حيث من المقرر إنشاء منطقة صناعية أخرى في مدينة لفيف الأوكرانية بأموال كورية.