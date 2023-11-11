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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيق في واقعة تصادم أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بالمعادى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة المعادي الجزئية، حفظ التحقيق واقعة تصادم أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين أن الحادث وقع أعلى محور حسب الله الكفراوى نطاق المعادى، واسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وأفادت التحقيقات أن اختلال عجلة القيادة من السائق  أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة أعلى الكوبرى.
البداية  عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور حسب الله الكفراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.
ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

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