رئيس وزراء اليابان يتعهد بتعزيز قدرات بلاده الدفاعية في ظل المخاطر الأمنية

السبت 11/نوفمبر/2023 - 12:58 م

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، بتعزيز قدرات بلاده الدفاعية في ظل ما وصفه بتزايد خطورة البيئة الأمنية المحيطة باليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني - خلال زيارته قاعدة جوية لقوات الدفاع الذاتي في محافظة "سايتاما" وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الحكومة تعتزم الحصول على "صواريخ المواجهة" وقدرات للدفاع المضاد، متعهدا بتوفير الميزانية اللازمة لتطوير القدرات الدفاعية.

وأضاف أن اليابان تواجه حاليا أخطر وأعقد بيئة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى التطوير المشترك لطائرة مقاتلة جديدة مع بريطانيا وإيطاليا، معبرا عن أمله في أن تتمكن الدول الثلاث من تطوير طائرة بارزة عبر مشاركة قدراتهم التكنولوجية.