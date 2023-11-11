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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الإيراني: أمريكا أصل كل الفساد المتعلق بالحرب على غزة (فيديو)

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي "أصل كل هذا الفساد" المتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيسي قبيل وصوله إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، إن الولايات المتحدة "تعرقل" التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتتسبب في توسيع الحرب بالقطاع الفلسطيني.
جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز، حيث وصل رئيسي  إلى السعودية لحضور القمة، في أول زيارة له إلى السعودية منذ توصل البلدين في مارس إلى اتفاق تقارب أنهى قطيعة استمرت سبع سنوات.

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