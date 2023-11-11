في ذكرى وفاتها.. محطات في مسيرة الطوباوية أليس كوتوسكا

تحى الكنيسه الكاثوليكية اليوم ذكري وفاه الطوباوية أليس كوتوسكا - العذراء والشهيدة

ولدت في بلدة لاسكي بياسنيتسا بالقرب من مدينة فيجيروفو في بولندا، الطوباوية أليسيا كوتوسكا، العذراء من جماعة راهبات قيامة الرب والشهيدة، التي قتلت أثناء الحرب رميا بالرصاص لأنها دافعت بقوة عن إيمانها المسيحي.

جريمتها الوحيدة هي أنها لم تريد أن تتخلى عن مبادئها، ولم ترد أن تنأى بنفسها عن عقيدتها، على الرغم من علمها أن قرارها سيحدد مصيرها الدرامي.

وهذا هو المسار الذي سلكه العديد من الكاثوليك في أوروبا التي احتلها النازيون. وواجه رجال الدين من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيون مؤمنون ، هراء نظام يرغب في إبادة أي شخص لا يشاركه أفكاره. شهداء بذلوا حياتهم ونالوا الاكليل السماوي.

ولدت ماريا جادويجا كوتوسكا في 20 نوفمبر 1899م في فارسوفيا - وارسو – بولندا ،ونشأت في عائلة مسيحية كبيرة، محاطة بمودة والديها وإخوتها. كان والدها، جان ستانيسلاف كوتوفسكي، موسيقيًا ذا إيمان عميق، وعمل عازف أرغن في كنيسة الدومينيكان في وارسو. كانت والدتها صوفيا بارسكا امرأة شغوفة بالعلوم الإدبية والفلسفية. في أكتوبر 1918، دخلت ماريا كلية الطب بجامعة وارسو. وبعد مرور عامين، غزا الجيش الأحمر بولندا، وقررت ماريا الانضمام إلى الصليب الأحمر للعمل في مستشفى ميداني، حيث مكثت هناك لمدة ثمانية أشهر.

أكسبها هذا العمل التقدير العام لخدمة الصليب الأحمر. وبعد وقت قصير، قررت مع شباب آخرين أن تكرس نفسها لخدمة الرب والمرضي والفقراء . فدخلت إلى جماعة راهبات القيامة. في 19 أبريل 1922، كتبت إلى الرئيسة العامة، الأم أنطونين سلطان، تطلب منها قبولها في الدير: "أرغب في أن أعيش وأموت من أجل المسيح، وأحبه قبل كل شيء، لأنه حبي الكبير، يا ربي، إلهي، كل شيء لي". فتوقفت ماريا عن تكملة دراسة الطب . وفى عام 1924م أعلنت نذورها الرهبانية وأتخذت اسم الأخت أليس، وكانت مفاجاة لعائلتها الذين رفضوا في البداية وبعد سنوات، كان والدها يقول: "لقد أخذ الله ابنتي المفضلة، لكن هل يمكنني أن أواجه الله؟"داخل الجماعة الرهبانية كرست أليس نفسها قبل كل شيء للتدريس في المركز التعليمي التابع للرهبانية في وارسو.

ثم أصبحت بعد ذلك مديرة المركز ورئيسة . أكتسبت الأخت أليس محبة وتقدير من قبل أخواتها، فكانوا جميعًا قريبين منها لتواضعها وتعاطفها وتفانيها مع الآخرين. توضح الأخت تيريزا ماتيا فلورشاك، في كتابها مثل قطرة ماء في المحيط: حياة واستشهاد الأخت الطوباوية أليس كوتوسكا، راهبة القيامة، أن “الأخت أليس كانت مثالًا حيًا لحقيقة أن الإخلاص هو ضمان السلام والفرح، وكانت لطيفة ومبتسمة دائما.

إن اندلاع الحرب العالمية الثانية وغزو النازيين لبولندا جعل جميع التجمعات الدينية، وخاصة تلك التي لم تتردد في مساعدة اليهود، أهدافًا لسلطات النظام الألماني الجديد. وسرعان ما سيطر الجيش الألماني على الدير الذي تولت فيه أليس دور الرئيسة. كانت الراهبات محصورات في الطابق الأول. كانت الأم أليس قلقة بشأن الراهبات الموكلات إليها

، وبشأن الأطفال الذين لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة، لكنها أظهرت دائمًا صفاءً كبيرًا، وكانت "ملاك السلام" للجميع. لقد تعرضت للخيانة من قبل بستاني الدير، سامحتها لأنه سلمها إلى الجستابو. فحزنت جميع الراهبات على أمهم الرئيسة ، ولم يصدقوا كلام الجندي الألماني الذي أكد لهم أنها "في أيد أمينة". وتم حبسها مع كهنة ورهبان وراهبات آخرين في المنطقة في سجن فيجيروفو.

واستمر سجنها فترة قصيرة. بعد يومين، بعد مواساة السجناء الآخرين، بما في ذلك الأطفال اليهود الأبرياء، تم إطلاق النار على الأخت أليس في غابة قريبة مع السجناء الآخرين قى 11 نوفمبر 1939م في غابة بيانيكا بالقرب من ويجيروفو. احترقت أجسادهم، ولم يبق سوى مسبحة الأخت أليس. في 13يونية 1999، بعد مرور ستين عامًا على اغتيالها، ذهب البابا يوحنا بولس الثاني إلى وارسو لإلقاء عظة الاحتفال الذي تم فيه تطويبها مع شهداء النازية الآخرين، بما في ذلك الأساقفة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعلمانيين الذين لقد فقدوا حياتهم لأنهم أرادوا الدفاع عن عقيدتهم. وذكّر الحبر الأعظم بأولئك الذين "بذلوا حياتهم من أجل المسيح، وبذلوا حياة زمنية، ليمتلكوها قرونًا في المجد السماوي.

إنه انتصار خاص، لأنه يتقاسمه ممثلو رجال الدين والعلمانيون، صغارًا وكبارًا، والناس من مختلف الطبقات والمكانة". وأضاف يوحنا بولس الثاني: "إذا كنا نفرح اليوم بتطويب مائة وثمانية من رجال الدين والشهداء العلمانيين، فإننا نفعل ذلك أولاً وقبل كل شيء لأنهم شهادة انتصار المسيح، والعطية التي تعيد الرجاء".