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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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هاشتاج مصر تقود العالم لنصرة غزة يجتاح موقع x

تصدر هاشتاج مصر تقود
تصدر هاشتاج مصر تقود العالم لنصرة غزة، تريند موقع التواصل ال
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تصدر هاشتاج مصر تقود العالم لنصرة غزة، تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”.

وتفاعل مغردون قبل بدء القمة العربية، مشيدين بالجهود المصرية خلال الأوضاع الخطيرة بقطاع غزة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية، وذلك في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض السبت قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

يتعرض القطاع المحاصر لقصف إسرائيلي مكثف منذ ما يزيد على شهر أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص حسب وزارة الصحة في غزة.

هاشتاج مصر تقود العالم لنصرة غزة القمة العربية مشيدين بالجهود المصرية خلال الأوضاع الرئيس عبد الفتاح السيسي