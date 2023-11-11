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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مديرية عمل الإسماعيلية تستضيف فريقا طبيا ضمن "100 يوم صحة"

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قالت وزارة العمل فى بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية استضافت فريق طبى من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها ، ضمن حملة وزارة الصحة "100 يوم صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المتردديين، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية استضافت المبادرة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية، مضيفاً أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية  وفي مختلف المكاتب ووفقاً لجداول زمنية مسبقة ، مناشداً جميع العاملين  بسرعة إجراء الكشف و الاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر ، ومضيفاً أن حملة  100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج ..

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