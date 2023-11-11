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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بينهم ربة منزل.. ضبط المتهمين بسرقة عاملان بمحل مجوهرات بالإكراه في كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة مشغولات ذهبية من عاملان بمحل مصوغات والإستيلاء على متعلقات أحدهما بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

 

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مجوهرات بقيام سيدة بالتواصل معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب قطعة مشغولات ذهبية وتسليمها لها بدائرة المركز، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر بإعتراضهم فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والإستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل عاطلان مقيمين بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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