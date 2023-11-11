محامي المتهم بقتل شقيقته ببورسعيد يطالب بتوفيع الكشف الطبي النفسي عليه

طالب هاني فوقي، محامي المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، بالكشف الطبي النفسي على المتهم لبيان الحالة النفسية وتأثيرها عليه.

كما طالب، خلال مرافعته بأولى جلسات المحاكمة، بسماع شهود الإثبات جميعا، واستدعاء والد المتهم للإدلاء بشهادته تفصيلا أمام المحكمة عما جرى له من تدمير لحالته النفسية والعقلية، وفحص تليفون المجني عليها.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم.