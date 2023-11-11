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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة نقل محملة "طماطم" أعلي الطريق السياحى بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ظهرت كثافات مرورية أعلي الطريق السياحى أمام القادم من طريق الواحات وصولا الي الدائرى بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من الطماطم الأمر الذى أدى الى توقف المرور وانتقلت الجهات المختصة لمحاولة إعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى و تجنيب السيارة النقل وسط متابعة حركة السيارات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مرورى علي الطريق السياحى وعلي الفور انتقلت الجهات المختصة والاسعاف الي المكان وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، امام القادم من طريق الواحات وهو ما تسبب في كثافات مرورية وجارى العمل علي سحب الكثافات المرورية لحين رفع اثار الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أعلي الطريق الطريق السياحي الكثافات المرورية