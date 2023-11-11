وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمنشآت المنوفية

اعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ملتقى السلامة والصحة المهنية بأشمون، وذلك بمستشفى العربي بابورقبه، تحت عنوان "خطط الطوارىء واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها"، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بمشاركة ممثلين عن 12 منشأة فى مختلف التخصصات.

يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين فى مختلف قطاعات العمل للحد من المخاطر والحفاظ على الأفراد والممتلكات، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

الفاعلية تقام تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة الأقصسام بالمنشآت للحفاظ على العنصر البشرى أساس عمليات التنمية، وكذلك المنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، ان الملتقى شارك فيه كلا من الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقه عمل اشمون، والكيميائيّ محمد عبدالله كامل مدير ادارة السلامه بالمديرية، والكيميائيّ نعيم السيد احمد مدير مكتب السلامة باشمون، والدكتورة نهلة عبدالفتاح ادارة السلامة بالمديرية، ومفتشى مكتب السلامة باشمون.

كما تضمنت قائمة المنشآت المشاركة فى فعاليات الملتقى مستشفى العربى الطبى، وشركة كهرباء اشمون، ومدرسة الثانوية الصناعية، ومدرسة الثانوية الزراعية،ومدرسه طيبة الخاصة، ومدرسه القطان الخاصة،ومصنع الحناوى للملابس الجاهزة،ومستشفى اشمون العام، ومستشفى حميات اشمون، ومستشفى العيون، والادارة الصحية باشمون، والمركز الصحى باشمون، وذلك فى إطار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تنفيذ لسياسة الوزارة نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشأت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص.

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