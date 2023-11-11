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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر  بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول.


تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر "مخصصة لتعبئة السكر" وإعادة تعبئته فى عبوات أخرى لبيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على (3,200 طن سكر تموين "مدعم"- عدد من أدوات ومستلزمات التعبئة).


بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب مصنع تعبئة السكر بدون ترخيص السلام