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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 15 كيلو استروكس وبودر بحوزة مسجل خطر فى التجمع الأول

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل  لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول. 
 


تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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ضبط 15 كيلو استروكس بودر بحوزة مسجل خطر التجمع الأول