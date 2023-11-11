استشهاد رضيع في مستشفي الشفاء بسبب البرد بعد انقطاع الكهرباء

استشهد طفل رضيع في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم السبت، بسبب تعرضه للبرد في الحضانة جراء انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، أن 4 مرضى في قسم العناية المركزة، بمجمع الشفاء استشهدوا بسب انقطاع الكهرباء.

وأكد شهود عيان لـ"وفا"، أن دبابات الاحتلال استهدفت طاقما طبيا كان متوجها لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، قبل قليل بالقذائف.

وتعمل الطواقم الطبية في مجمع الشفاء، مع 37 طفلا من الحضانات معهم يدوياً منذ 3 ساعات، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.

وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

وتحاصر آليات الاحتلال المجمع منذ فجر اليوم، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى..