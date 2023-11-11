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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ندوة توعوية بأحكام قوانين العمل بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

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قالت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوة للتوعية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة والإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون الطفل ، وذلك لتعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين شركاء التنمية ، بحضور عمال ومسئولين من شركة كابسي للدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك تنفيذا  لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية لطرفي العملية الإنتاجية وإعلاء قيمة العمل ، والتواجد باستمرار بين العاملين في مختلف المنشآت بالمحافظات من خلال الأجهزة التابعة للمديريات ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وإيجاد مناخ عمل آمن.

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة ، أن الندوة حاضر خلالها السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، تناول خلالها الحقوق والواجبات التى نص عليها القانون لشركاء العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو الاقتصادي المطلوب ، مع شرح وافي للقرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال، والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها ، كما استمع لكافة الاستفسارات المقدمة من العمال وقدم الردود الوافية عليها وسط تفاعل كبير من جميع الحضور ، كما حضر في الندوة الدكتور نزار رأفت  باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل ، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية ، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد ، ومفتشي العمل و العلاقات .

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