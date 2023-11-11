إنجاز تاريخي.. الأهلي الثالث عالميًا بتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء

حقق النادي الأهلي إنجازا تاريخيًا بالتواجد في المركز الثالث في تصنيف أندية العالم خلف مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حسب تصنيف موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن عام كامل من نوفمبر 2022 إلى نوفمبر 2023.



وتقدم الاهلي في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء من المركز الخامس إلى المركز الثالث على العالم في تصنيف، بعد مانشستر سيتي صاحب المركز الأول وريال مدريد صاحب المركز الثاني ليتفوق المارد الأحمر على باقي أندية العالم.



ويعتبر تواجد الأهلي في المركز الثالث إنجازا تاريخيا ولم يسبق لأي نادي عربي أو أفريقي أو أسيوي الوصول إلى المركز الثالث في التصنيف السنوي للأندية.



في المقابل تواجد فريق الزمالك ضمن قائمة أفضل 100 ناد على العالم، بعدما احتل المركز الـ97 عالميا ليتراجع ثلاث مراكز، في حين تقدم بيراميدز من المركز 54 إلى المركز 50 على العالم.

تصنيف الـ10 أندية الأوائل في قائمة الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء:

1- مانشستر سيتي

2- ريال مدريد

3- الأهلي

4- إنتر ميلان الإيطالي

5- بالميراس البرازيلي

6- فورتليزا البرازيلي

7- بورتو البرتغالي

8- آيندهوفن الهولندي

9- فيورنتينا الإيطالي

10- فلومنينسي البرازيلي