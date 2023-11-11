مصطفى العقاد.. مخرج الروائع الإسلامية

اشتهر المخرج السوري العالمي "مصطفى العقاد" بأعماله السينمائية الخالدة وانشغاله بالواقع العربي وإزالة الغبار عن صورة العرب والمسلمين الحقيقية للغرب قبل أن يغيبه الموت عن ساحة الإبداع على يد جماعة إرهابية انتزعت منه روحه وأفقدت العالم مبدعا أوصل قصة النبي محمد الحقيقية للعالم وسرد تفاصيل نضال الزعيم الليبي عمر المختار.

وُلد مصطفى العقاد في مدينة حلب السورية في عام 1935 حيث تلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته وتخصص في الفنون المسرحية في جامعة كاليفورنيا وتخرج منها عام 1958، ويذكر أن شغف العقاد بالسينما ظل حيا في ذاكرته ورافقه منذ الصغر إذ كان يزور جاره في مدينة حلب الذي كان يعمل مشغلا لآلة العرض السينمائي في إحدى دور السينما، ومن هناك، أعجب بعالم السينما وسحر عرض المشاهد على الشاشة الكبيرة ونما لديه حلم حجز مقعد بين رواد أفلام هوليوود العالمية.

من بين أهم المواضيع التي شغلت تفكير المبدع العقاد هي نظرة الغرب للإسلام ورغبته الشديدة في تغيير الصور النمطية السلبية التي يحملها الغرب عن الدين الإسلامي، وقد تمكن من فعل ذلك بأسلوبه السينمائي الراقي والمحترف، خاصة في فيلميه الشهيرين "الرسالة" و"أسد الصحراء ـ عمر المختار"، فضلا عن إنتاجه لسلسلة أفلام الرعب الأمريكية "هالووين" وغيرها.

وأثير كلام حول أنّ أكثر من عشرين ألف شخص حول العالم اعتنقوا الإسلام بعد مشاهدة فيلم "الرسالة" الذي يحكي قصة النبي محمد ومنشأ النبوة، بحسب ما ذكرته شقيقته ليلى العقاد، وأخرج العقاد فيلم "الرسالة" في عام 1976 بميزانية بلغت عشرة ملايين دولار. وتمت ترجمته إلى اثنتي عشرة لغة، وعرض في ألفين وأربعمائة صالة سينما في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أبطال النسخة العربية الممثل عبد الله غيث ومنى واصف، والنجمين أنتوني كوين وإيرين باباس في نسخته الإنجليزية.

كما أخرج فيلم "أسد الصحراء" عام 1981 الذي سرد من خلاله قصة المناضل الليبي عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي، وأخرج العقاد وأنتج ثمانية أجزاء من سلسلة افلام الرعب "هالوين" Haloween، منذ عام 1978 حتى عام 2002. فضلا عن فيلم "موعد مع الخوف" Appointment with Fear عام 1985 و"جولة حرة" Free Ride عام 1986.

ورحل "العقاد" عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر عام 2005 مع ابنته "ريما العقاد"، متأثراً بجروح أصيب بها في تفجيرات بالعاصمة الأردنية، عمان، التي تبناها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.