تواصل "البوابة نيوز" نشر جانب من نص التحقيقات التي جرت في قضية مقتل فتاة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

مفاجآت جديدة بمقتل فتاة بورسعيد على يد شقيقها

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم.

وأكد نبيل السيد عثمان، والد والمتهم والمجني عليها، في أقواله أمام جهات التحقيق عند سؤاله إذا كان ابنه المتهم يعاني من ثمة أمراض نفسية أو عصبية؟: "لا كان سليم ومفهوش أي حاجة"، وعند سؤاله إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة قال:"لغاية لما سبني ومشى مكنش بيتعاطى حاجة لكن بعد كده معرفش".

وأضاف عن سؤاله عن وجود خلافات سابقة بين ابنه المتهم وابنته المجني عليها قال:"لا مكنش بينهم أي خلافات ولا مشاكل خالص غير الاختلاف اللي حصل على خطيبها قبل ما يسيب البيت ويسافر، بس ده سبب تافه وميستدعيش اللي عمله".

كما كشف محمد طارق محمد عبد الراضي صاحب الـ 22 عامًا، وصاحب المتهم وشاهد عيان على الواقعة عن تفاصيل جديدة ومفاجأت أحاطت بلحظة ارتكاب الجريمة،:"اللي حصل أن أنا ومحمد صحاب من زمان من أيام ما كان ساكن معايا في بورفؤاد، واللي أعرفه عنه أن في بينه وبين أهله مشاكل وسابلهم البيت وعاش في القاهرة، وبعد ما الفلوس خلصت معاه جه عاش في الإسماعيلية ومن يومين جه هنا بورسعيد اتقابلنا امبارح وكنا متفقين نتقابل في كافيه الساعة 1 الضهر وأنا سبته ومشيت الساعة 4 العصر واتفقنا أننا نتقابل الساعة 9 بالليل وروحنا المنطقة الثامنة عند بيت أهله".

وتابع أقواله: "سألته احنا واقفين هنا ليه قالي: احنا بنراقب في صمت، وفضلنا واقفين من الساعة 10.45 وفجأة لقينا فريدة أخت محمد وأول ما شافها لقيت محمد قالها يا فريدة وبعدين طلع سكينة كبيرة من جمبه الشمال وضربها وموتها، وأنا لما شفته كده أخدت شنطته وجريت، شنطته كان فيها الله أدوات شخصية ورميتها في الملاحظات"، مضيفا:"عمره ما حكالي إن كان في خلافات بينهم، وأهله مكنوش يعرفوا أنه هنا في بورسعيد، ولم تكن عليه ثمة مظاهر تشير إلى قيامه بارتكاب الواقعة، وأنا مشفتش معاه أي أسلحة اليوم ده خالص، وأغلب الوقت كان عمال يبص على الشارع وساكت".

وأمرت جهات التحقيق بصرف "محمد طارق" صاحب المتهم من سراي النيابة عقب إثبات أقواله.