تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام

قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس تشكيل عصابي 15يوم على ذمة التحقيق تخصص في سرقة السيارات بالسلام، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميليه للواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" حال توقفها بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة). وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع". وأضافا بتصرفهما فى السيارتان المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية " ( عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية ) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها.