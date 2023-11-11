"ثقافة الشارقة" تنشر إصدارات جديدة لمبدعي بيت الشعر في الأقصر

أعلن بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، عن صدور كتاب نقدي وستة دواوين شعرية، ضمن مسابقة النشر الشعري التي يقيمها البيت في كل عام.

وقال الشاعر المصري حسين القباحي، مدير بيت الشعر بمدينة الأقصر، إن الكتاب النقدي والدواوين الشعرية الستة صدرت هذا الشهر عن دائرة الثقافة بإمارة الشارقة هي ديوان "الغريب" للشاعر الراحل عبدالله الشوربجي، وديوان "راكب دون تذكرة" للشاعر عبدالله عبدالصبور، وديوان "صفحة من كتاب الأماني" للشاعر محمود أحمد عبدالله، وديوان "ضباب يا أبي" للشاعر يونس أبوسبع، وديوان "مرآة لمراوغة البحر" للشاعر يوسف عابد، و ديوان "شيئاً فشيئاً" للشاعر عبدالنبي عبادي.

وأشار القباحي إلى أن الكتاب النقدي الذي صدر مع الدواوين الستة كان بعنوان "فيوضات نقدية حول إبداعات شعراء بيت الشعر بالأقصر"، وتضمن الدراسات التي قدمها 11 ناقدا خلال ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر العربي في شهر مارس الماضي.

يذكر أن بيت الشعر بمدينة الأقصر، أُنشئ ضمن مبادرة عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلطان القاسمي، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، لتخدم الشعر العربي أينما كان.

ويهتم البيت بقضايا الشعر والشعراء في مجالات الكتابة والتوثيق والإعلام، والنهوض بالهمم عبر الإنتاج والتبادل الثقافي العربي والإنساني، وتأصيل دور الشعر والشعراء في الحركة الثقافية والمجتمع، وإيصال صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع عامة ، بجانب البحث في جماليات روح اللغة العربية.