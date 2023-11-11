مشروعات جديدة بجامعة دمياط

اعلن الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط عن خارطة تنفيذ مشروعات الجامعة والإنشاءات الجارية، المعدل الزمني لتنفيذ مشروعات الجامعة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مشروع المستشفى الجامعى، ومستشفى الغالى الجامعى، وإعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية، وغيرها من المشروعات المطروحة.

اعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية

اعلن الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط عن بدء أعمال اعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية بعد قرار نقلها مؤقتا واتخاذ كلية التجارة مقراً مؤقتاً لها لحين تدبير المكان اللازم لهم

ح وأشار، رئيس الجامعة إلى إنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمختلف مشروعات الجامعة، ويتابع معدل الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة ومنها مشروع إنشاء المستشفى الجامعى، ومستشفى الغالي الجامعي، وإعادة تأهيل مبنى كلية الفنون التطبيقية، وغيرها من المشروعات

وأوضح ان الجامعة تسيير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشات الجديدة، لذا نحرص دوماً على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد على حرص إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة بالجامعة؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 م؛ في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مشيرًا إلي أن الجامعة تضع علي رأس أولوياتها؛ تسخير كافة سبل الدعم المالي، واللوجستي؛ للاعتماد المؤسسي لكلياتها، وبرامجها الأكاديمية، موضحًا: إن الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتحسين جودة مخرجاتها، وزيادة قدراتها التنافسية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا،.

