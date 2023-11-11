الجارديان: إسرائيل تفتقد لرؤية سياسية في حربها ضد الفلسطينيين بالرغم من تفوقها العسكري

السبت 11/نوفمبر/2023 - 11:17 ص

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي، أن إسرائيل تفتقد إلى رؤية سياسية في صراعها مع الجانب الفلسطيني على الرغم من تفوقها العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن الجانب الإسرائيلي لديه أحدث الأسلحة وأقواها على الإطلاق على مستوى العالم إلا أنه اتضح خلال الحرب الحالية ضد الجانب الفلسطيني أنه يفتقد إلى رؤية سياسية تواكب ذلك التفوق العسكري.

وتلفت الصحيفة إلى أن المأساة الإنسانية الحالية في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف بدأت تأخذ أبعادا مرعبة، حيث لا طعام ولا مياه صالحة للشرب، موضحة أن تلك الأوضاع المأساوية تسببت في إصابة العديد من سكان القطاع بالأمراض خاصة مع تكدس الملاذات التي يلجأ إليها الفلسطينيون للنجاة من شدة القصف.

ويشير المقال في هذا الخصوص إلى تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين التي يقرون فيها بأن حجم الضحايا من المدنيين جراء القصف الجوي للقطاع قد يفوق بكثير الأرقام المعلنة والتي تشير إلى مقتل ما يقرب من 10،000 فلسطيني.

وتوضح الصحيفة أن الجلوس إلى مائدة المفاوضات هو الخيار الأمثل لوضع نهاية لتلك الحرب وليس قصف المدنيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى رفض الولايات المتحدة لاقتراح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التراجع عن اقتراحه.

ويلفت المقال إلى مواقف الجانب الإسرائيلي من الفلسطينيين حيث يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي من أشد حكومات اليمين في تاريخ إسرائيل مستشهدا باقتراح أحد الوزراء بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.

وتقول الصحيفة إن تلك التطورات التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي تلقي بظلال من الشك حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية سوف تستمر في نهجها من العداء الذي لاهوادة فيه ضد الفلسطينيين أم أنها سوف تتراجع عنه.

ويوضح المقال أن الجانب الإسرائيلي يسعى من خلال قوته العسكرية الضخمة للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوائل الشهر الجاري التي يقول فيها أن الحرب في غزة سوف تطول.

ويشير المقال في الختام إلى أنه إذا كان ليس من المعروف إلى متي سوف تستمر تلك الحرب إلا أنه من المؤكد أنه كلما طال وقت الحرب كلما زاد احتمال اتساع نطاقها لتشمل دولا أخرى بالمنطقة وكلما ارتفع كذلك عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.