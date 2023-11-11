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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أطباء بمستشفي الشفاء: مئات الجثامين في انتظار من ينقلها

جثامين الشهداء بغزة
جثامين الشهداء بغزة
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قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استهدافات مختلفة شرق ووسط خان يونس، بالإضافة لاستهداف منطقة النصيرات وسط مدينة غزة، وتنفيذ أحزمة نارية في الشمال محيط المستشفى الإندونيسي، ومستشفيات الشفاء والرنتيسي والنصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف يتم عشوائيًا، مشيرة إلى أن الأطباء في مستشفى الشفاء قالوا إن هناك المئات من الجثامين داخل مستشفى الشفاء وفي محيطها، لكن لم تتمكن سيارات الإسعاف الوصول إلها بسبب شدة القصف الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زيادة الضغط على المستشفيات في غزة.

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