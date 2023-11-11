ضبط 359 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك في حملات بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة للمرور على المخابز البلديه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتوجهت الحمله بالإشتراك مع الطب البيطري للمرور على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم وتم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ اللحوم لحيازة ١٠ كراتين كبده غير صالحة للإستهلاك الأدمي بإجمالي ١٤٥ كجم.

والمحضر رقم ١٠١٥٤ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع الأسماك لحيازته ١٥٧ كجم جمبري و٥٧ كجم سمك ماكريل منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

والمحضر رقم رقم ١٠١٥٥ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٦ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمأكولات والسندوتشات بالمطعم وتم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.