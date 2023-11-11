ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 359 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك في حملات بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة للمرور على المخابز البلديه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتوجهت الحمله بالإشتراك مع الطب البيطري للمرور على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم  وتم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ اللحوم لحيازة ١٠ كراتين كبده غير صالحة للإستهلاك الأدمي بإجمالي ١٤٥ كجم.

والمحضر رقم ١٠١٥٤ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع الأسماك لحيازته ١٥٧ كجم جمبري و٥٧ كجم سمك ماكريل منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

والمحضر رقم رقم ١٠١٥٥ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٦ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمأكولات والسندوتشات بالمطعم وتم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أحمد عبد الرحمن اسماك غير صالحة التحفظ على المضبوطات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية