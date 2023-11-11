الخارجية الروسية: إرسال 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

السبت 11/نوفمبر/2023 - 11:07 ص

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزارة الدفاع الروسية أرسلت رحلتين خاصتين لتوصيل حوالي 40 طنا من البضائع الإنسانية إلى أفغانستان في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب هيرات.

وأضافت الخارجية الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس، اليوم /السبت/، "في 11 نوفمبر، تم تسليم شحنة إنسانية تزن حوالي 40 طنا إلى كابول على متن رحلتين خاصتين لوزارة الدفاع الروسية نيابة عن الحكومة الروسية ومركز الأعمال الأفغاني ومقره موسكو".

وضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر مناطق غرب أفغانستان مؤخرا وأسفر عن مقتل أكثر من 2060 شخصا و900 مصاب.

ومن جانبها.. أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تدمير أكثر من 600 منزل أو تضررت جزئيا في 12 قرية على الأقل في ولاية "هيرات" الواقعة غربي البلاد.