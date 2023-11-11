بين توقف الأعمال والاستمرار.. الوسط الفنى ينقسم في طريقة التضامن مع فلسطين

مع بداية الأحداث والمجازر الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلي المجرم، تجاه الشعب الفلسطينى من قصف وإبادة لقطاع غزة، وعلى مدار الأسابيع الماضية وحتى الآن، تضامن الوسط الفنى مع الأحداث، وتم الإعلان عن تأجيل المهرجانات الفنية لأجل غير مسمى تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

وبين كل تلك المواقف، إنقسم الوسط الفنى وخاصةً بعد إعلان الفنان محمد سلام الاعتذار عن المشاركة فى العرض المسرحى "زواج اصطناعي"، والمشارك ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهر بفيديو ينتقد فيه إضحاك الجمهور و"الهزار"، والشعب الفلسطينى يمر بتلك الأحداث، وألغى بعض المطربين حفلاتهم الفنية تضامناً مع الشعب الفلسطينى، ولكن بعد رد الفنان بيومى فؤاد بطل عرض زواج اصطناعي على زميله المعتذر محمد سلام، جعل الوسط الفنى بين مؤيد لتوقف العمل الفنى، ومعارض لتلك النظرة.

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز المؤيدين والمعارضين للتوقف الفنى..

سلام يغرد خارج السرب

أعلن الفنان الشاب محمد سلام موقفه بشكل صريح، من خلال فيديو مصور على صفحته الشخصية، ونقل فيه مشاعره بشكل صادق، وعدم قدرته على المشاركة فى العرض المسرحى والأخوة فى فلسطين يتم إبادتهم، وأكد أنه توقع تأجيل وموسم الرياض مثلما فعلت مصر فى المهرجانات الفنية وهو ما لم يحدث فى الرياض.

تامر حسنى يلغى حفلاته

أعلن الفنان تامر حسنى إلغاء حفلاته الفنية، تضامناً مع الشعب الفلسطينى، والتى كان وصل عددها إلى ما يقرب من ٢٠ حفلا غنائيا فى مختلف دول العالم، ويؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطينى وما بمر به من مجازر إنسانية.

وأشاد الجمهور بقرار تامر حسنى، وانهالت التعليقات المؤيدة والداعمة لقرار تامر حسنى، كأحد أهم نجوم العرب، والذى أوصل رسالة تضامن بذلك القرار.

أنغام تلغى حفلها بدبى

ألغت الفنانة أنغام الحفل الغنائى الخاص بها بدبى، وأوقفت كافة فعالياتها الفنية والحفلات الغنائية تلك الفترة، نظرا لما تمر به فلسطين وقطاع غزة من إبادة وقصف من قبل العدو الإسرائيلى المجرم، وعلقت على إلغاء الحفل قائله "نظراً للأحداث المؤلمة بفلسطين، تم تأجيل حفلة ٢٠ أكتوبر بدبى، ادعوا لهم بالنصر والسلامة".

ونالت تأييد وإعجاب الجمهور بإعلانها هذا الخبر، ولاقت الدعم المعتاد لدعمها القضية الفلسطينية منذ اليوم الاول للقصف الإسرائيلى المجرم.

كاظم الساهر يعلن إيقاف النشاط الفنى

أعلن الفنان كاظم الساهر تجميد نشاطه الفنى، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطينى، وأكد إيقاف كل حفلاته الغنائية تلك الفترة بين دول سلطنة عمان وقطر، لأجل غير مسمى، وأعلن كاظم عن خبر التأجيل بكلمات مؤثرة "بسبب الظروف المأساوية فى غزة وللشعب الفلسطينى، نضطر لتأجيل حفلى عمان وقطر لأجل غير مسمى، ولا يسعنا إلا التضرع إلى الله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا فى فلسطين".

الجانب المؤيد للاستمرار الفنى

بيومى فؤاد

أثار الفنان المصرى بيومى فؤاد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وبين أهل الوسط الفنى، فقد هاجم فؤاد فى آخر ليلة عرض لمسرحية "زواج اصطناعي"، زميلة المعتذر عن العرض محمد سلام.

وأكد فؤاد أن العرض لو استمر أسابيع أخرى بدون مقابل مادى سيقوم به مجاناً، وأنه لا يحب المزايدات، واعتبر أن سلام أهان الفن بإعتذاره تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

وكانت تلك التصريحات مثار جدل كبير داخل الوسط الفنى، وبين الجمهور ورواد السوشيال ميديا، وتعرض بيومى فؤاد لسيل من النقد والهجوم من الجميع.

إليسا: "مش هنوقف الشغل ومحدش يزايد علينا"

وصفت الفنانة إليسا المنتقدين لها من الجمهور على أحيائها حفل ألمانيا، "بالمزايدين"، وأكدت أنها ستكمل حفلاتها وتستمر بالعمل، وترفض المزايدة عليها وعلى مواقفها ووطنيتها، وما تقوم به من دعم تجاه كل القضايا الوطنية لأى بلد عربى، من خلال مسيرتها الفنية.

وتابعت ف تعليق على صفحتها الشخصية: "لو المهندس بيوقف شغله، والمحامى والطبيب ينقطع عن عمله، راح نوقف شغلنا، ده شغلنا وده رزقنا ومش هيقف كرمال حد بيحكى فاضى، محدش يزايد علينا بمواقفنا ووطنيتنا".

ويجز.. استمرار فنى ودعم فلسطينى

رغم أن مطرب الراب المصرى ويجز يستمر بجولاته وحفلاته فى أوروبا، إلا أنه لاقى احترام كل المتابعين من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد مواقفه واستغلاله لحفلاته بدول أوروبا، حيث قام بالهتاف لفلسطين أثناء حفله، وطالب الجمهور بتشغيل البث المباشر من هواتفهم، وهتفوا بحرية فلسطين فى آن واحد، وظهر فى لقاء تلفزيونى وكشف كل الانتهاكات التى يمارسها العدو الإسرائيلى، ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لهم، وحث الشعب الأمريكى على عدم قبول دفع ضرائب تنفق على الحروب، ليصبح ويجز رغم استمراره فى العمل الفنى ومباشرة حفلاته، إلا أنه يلاقى كل الدعم والاحترام من رواد السوشيال ميديا والجمهور، لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطينى.