الرياضة: معسكر طور سيناء ورأس سدر للشباب قريبا في الخدمة

تشهد مدينتا طور سيناء ورأس سدر في الفترة الحالية أعمال تطوير ورفع كفاءة معسكر الشباب، وجهة التمويل هي وزارة الشباب والرياضة، ومقترح الافتتاح في عيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 إبريل. والمعسكران يعدان لاستقبال طلاب المدارس والجامعات خلال المرحلة المقبلة، ضمن منظومة المشروع القومي للمعسكرات الشبابي ومن المقرر أن يجري تجهيزهما بجميع احتياجات الطلاب.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز"، إن معسكر الشباب في العاصمة طور سيناء يضم مبنى رئيسي، وملعبين خماسي، وملعب اكليريك، و20 خيمة كشفية للكشافة، وجيم، ومطعم، ومبنى تغيير ملابس، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعات ورش تعليمية، ومخيمات إنشاء خفيف، ومنطقة المحكي، والشواء، ومنطقة خضراء وساحات مفتوحة.

وأشار فتحي، إلى أن محافظة جنوب سيناء تضم معسكرين إحداهما بمدينة رأس سدر على مساحة 30 ألف متر، والأخر بمدينة الطور على مساحة 53 ألف متر، لخدمة المشروع القومي للمعسكرات، لافتًا إلى أنه جار تطوير معسكر نويبع لاستغلاله في تنفيذ مشروع "يلا كامب" و"المعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة"، وتنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التي تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.

كان الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد تفقد المعسكر الشبابي بطور سيناء في نوفمبر الماضي، رافقه في الجولة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وجيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور عصام سراج الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة.

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