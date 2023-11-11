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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يصل إلى الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية حول غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المُشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، إنّ القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسُبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة "السيسي" في القمة العربية الإسلامية؛ استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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