تعرف على الكاردينال ادواردو فرنسيسكو بيرونيو بعد إعلان تطويبه

الكاردينال ادواردو فرنسيسكو بيرونيو من مواليد نوييفي دي خوليو (الأرجنتين) في ٣ ديسمبر ١٩٢٠، وتوفيّ في روما في ٥ فبراير ١٩٩٨.

في الثامن من نوفمبر ٢٠٢٣، استقبل قداسة البابا فرنسيس عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيللو سيميرارو، ووافق البابا فرنسيس على مراسيم صادرة عن هذه الدائرة الفاتيكانية من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة المكرَّم خادم الله الكاردينال الأرجنتيني ادواردو فرنسيسكو بيرونيو (١٩٢٠ – ١٩٩٨).

وللمناسبة، عبّر رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران اوسكار اوجيا عن فرحة الأساقفة بإعلان تطويب الكاردينال ادواردو فرنسيسكو بيرونيو وذلك في رسالة - فيديو على هامش انعقاد الجمعية العامة الثالثة والعشرين بعد المائة لمجلس أساقفة الأرجنتين.

وأشار إلى أن الكاردينال بيرونيو قد تميّز بتواضعه ووعظه المفعم بالمحبة وروح الخدمة. وفي السياق نفسه، عبّر مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية عن فرحه العميق ذلك في بيان أشار فيه إلى أن الكاردينال بيرونيو أحبّ الكنيسة بعمق، وذكّر بأنه كان أمينًا عامًا لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية (١٩٦٨ – ١٩٧٢)، ورئيسًا للمجلس (١٩٧٢ – ١٩٧٤).

الكاردينال ادواردو فرنسيسكو بيرونيو من مواليد نوييفي دي خوليو في الأرجنتين في الثالث من كانون الأول ديسمبر١٩٢٠.

ونال السيامة الكهنوتية في الخامس من كانون الأول ديسمبر ١٩٤٣. وفي العام ١٩٦٤ عُين أسقفًا معاونا على أبرشية لا بلاتا، ونال السيامة الأسقفية في الحادي والثلاثين من أيار مايو من العام نفسه.

وفي العام ١٩٦٧ عُين مدبرا رسوليًا على أبرشية افيلانادا.وفي العام ١٩٧٢ عُين أسقف أبرشية لا بلاتا. وفي العام ١٩٧٤ دعاه البابا القديس بولس السادس لإلقاء العظات خلال الرياضة الروحية للكوريا الرومانية.

وعيّنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني كاردينالًا في الرابع والعشرين من مايو ١٩٧٦. في العام ١٩٨٤، عُين رئيس المجلس البابوي للعلمانيين، وقد تمحور عمله حول ثلاث أولويات: التنشئة، الشركة والمشاركة. وقد ارتبط اسمه بشكل خاص بالأيام العالمية للشباب. توفيّ الكاردينال ادواردو فرنسيسكو بيرونيو في روما في الخامس من فبراير ١٩٩٨.