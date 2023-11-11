17 نوفمبر.. الفاتيكان تفتتح موقعا أثريا جديدا

تفتتح مديرية متاحف الفاتيكان في 17 نوفمبر المدخل الجديد إلى مقبرة “قياصرة روما” بنيكروبولس في شارع النصر، وسيكون الوصول إلى الموقع الأثري ممكنًا مباشرة من بوابة سانتا روزا، المدخل الأثري لدولة الفاتيكان الذي يطلّ على ساحة النهضة.

أصبحت زيارة نيكروبوليس، التي كانت حتى الآن مقترنة بمتاحف الفاتيكان أكثر شعبية على مرّ السنين. ومن هنا، أتى القرار بتبسيط إجراءات الدخول، مع الاحتفاظ بحقّ الوصول الحصري والمستقل إلى الموقع الأثريّ، حتى للزوّار المنفردين.

تعمل محافظة دولة الفاتيكان على ترويج هذه الخبرة الجديدة من الجولات المصحوبة بمرشدين والتي ستضاف إلى التراث الغني لمتاحف الفاتيكان.

يمكن حجز الزيارات المقررة حاليًا أيام الجمعة والسبت حصريًا عبر الانترنت على الموقع الرسمي لمتاحف الفاتيكان.