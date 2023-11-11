في ذكرى مولده.. 11 موقفا مثيرا للجدل للنجم أحمد الفيشاوي

التصقت التصريحات الجريئة والإطلالات المفاجئة بشخصية النجم المصري «أحمد الفيشاوي»، حتى بات شخصية مثيرة للجدل وتتصدر أخباره وتصريحاته الجريئة مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، حتى أنه بدا متبدلًا بتعليقاته وأفكاره بشأن حياته وقناعاته في الآونة الأخيرة، وهو ما ظل مثيرًا للجدل والتعجّب من جمهوره.

نشأ أحمد الفيشاوي بين عائلة فنية، فهو نجل للفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، من مواليد يوم 11 نوفمبر عام 1980، غنّى الراب وقدّم الأعمال الفنية العديدة بين السينمائية والدرامية، وتوج مشواره الفنّي بأول ظهور له مع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر، بعام 2000، وينطلق نحو مزيد من الشهرة في عام 2004، حيث شارك بالعمل الدرامي «عفاريت السيالة» ويتألق من بعدها ويسطع بين نجوم الفنّ بفيلمه «الحاسة السابعة»، كأول بطولة مطلقة له ثم المسلسل الكوميدي "تامر وشوقية" الذي حقق نجاحًا هائلًا لتتوالي بعدها النجاحات الفنية العديدة.

وفيما يلي تعرض لكم "البوابة لايت" أبرز مواقف "أحمد الفيشاوي" المثيرة للجدل في ذكرى مولده الـ 43

1- تأييده للعلاقات غير الشرعية قبل الزواج

خلال لقائه مع برنامج "شباب توك" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية قال أحمد الفيشاوي، إن يؤيد تلك العلاقات قبل الزواج لأنه أمر صحي لكن لمن ينوي استكمال العلاقة، وليس للتجربة فقط.

2- تناقض وجهات نظره في تعدد الزوجات.

قال في أثناء استضافته في برنامج "شباب توك"، إن فكرة تعدد الزوجات بالنسبة له مرفوضة كليا، لكنه لا يمانع الارتباط بأكثر من فتاة في نفس الوقت دون زواج.

3- إنكاره لطفلته ولزوجته.

يعد إنكاره هو وأسرته لزوجته الأولى هند الحناوي، وطفلته لينا، من أبرز مواقفه المثيرة للجدل، حيث أنكرت أسرته الأمر تمامًا وهو ما أثبتت المحكمة عكسه وتم إثبات الجواز العرفي بعد صراع طويل في المحكمة.

4- شرب الخمور وتعاطى المخدرات.

اعترف بشرب الخمور، وتناول جميع أنواع المخدرات بكل أشكالها، فسببت هذه التصريحات هجوما شديدا عليه كما أنه عندما ظهر على المسرح في مهرجان الجونة، قال عنه البعض يبدوا عليه أنه غير متزن.

5- ارتداء حلق ألماس

ظهر في برنامج "معكم" مرتديا حلق، وهو ما جعل منى الشاذلى تعلق عليه قائلة: "مرة يرسم تاتو ومرة أخرى حلق"، ما أثار تعجبها وشاهدته شيئا غريبا، ورد أحمد عليها "الحلق من الألماس وأنا ضد مقولة كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، كل ما يعجبك وتلبس اللي يعجبك كمان طالما مش هاتأذي حد".

6- الوشوم المتعددة في مهرجان الجونة

ظهر فى مهرجان الجونة السينمائى بوشوم متعددة في جسده، وكان محط الأنظار فضلاً عن ضيق زملائه منه بسبب التقاط الصور التذكارية.

7- لفظ خارج على الهوا أمام الجميع

تلفظ بلفظ خارج عند صعوده على المسرح في أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، وتسبب اللفظ في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين عليه لتحدثه بهذا اللفظ في مثل هذه المناسبة.

8- تحرشه بالفنانة "درة"

تعرضت الفنانة "درة" لموقف محرج من الفنان أحمد الفيشاوي في أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بعدما وضع يده على كتفها، بينما كانت ترتدي فستانًا مكشوفًا، ما أشعرها بالخجل فوضعت يدها على كتفها.

9- التحرش بالفنانة "هيفاء وهبي"

أثارت صورة لأحمد الفيشاوي مع بوستر لفيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفاء وهبي جدلا واسعاً لدى الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي واتهموه بالتحرش، حيث احتوت الصورة على مشهد جرئ وكتب على الصورة تعليق خارج.

10- تجاوزه اللفظي على عادل إمام

لحظة صعود عادل إمام لاستلامه الجائزة في مهرجان الجونة، قام أحمد الفيشاوي من مكانه واستقبل عادل إمام قائلا له "شعرك هيطير من الهواء زي شعر عزت أبو عوف"، ما دفع الزعيم لوصفه بالكاذب أمام الجميع.

11- رأيه في رامي صبري ورسالته لعمرو مصطفى

في أثناء استضافته في برنامج "3 في واحد" وجّه أحمد الفيشاوي، رسالة للمطرب رامي صبري، وهي أن يتوقف عن الغناء، بسبب تقليده للمطرب عمرو دياب، ووجه رسالة أخرى إلى المطرب والملحن عمرو مصطفى أن يتوقف عن الغناء ويستمر في التلحين.