أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وتمتد مساء الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر و اقصي جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى 22 درجة .