الأهلي في مواجهة صعبة أمام الجونة بالدوري المصري

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلا على نظيره الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على استاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالدوري فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيها وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة الدوري التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البوسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، فى تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري لمصالحة الجماهير بعد أن خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبدالمنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية.

في المقابل، يسعى علاء عبدالعال المدير الفني للجونة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بجدول ترتيب المسابقة، ويتسلح علاء عبدالعال بنجومه المتألقين أمثال أحمد بلحاج وصبري رحيل وأرنود وشيكودى.