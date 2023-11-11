تشاهدون اليوم.. الجونة يستضيف الأهلي .. ريال مدريد يواجه فالنسيا.. ستاد ريمس يصطدم بـ "باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 11 من نوفمبر 2023 ، على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز
5:00 الجونة : الأهلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
2:30 وولفرهامبتون : توتنهام هوتسبير
5:00 آرسنال : بيرنلي
5:00 كريستال بالاس : إيفرتون
5:00 مانشستر يونايتد : لوتون تاون
7:30 بورنموث : نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
3:00 رايو فاليكانو : جيرونا
5:15 ألميريا : ريال سوسييداد
7:30 أوساسونا : لاس بالماس
7:30 غرناطة : خيتافي
10:00 ريال مدريد : فالنسيا
الدوري الإيطالي
4:00 ليتشي : ميلان
7:00 يوفنتوس : كالياري
9:45 مونزا : تورينو
الدوري الألماني
4:15 بايرن ميونيخ : هايدنهايم
4:15 أوجسبورج : هوفنهايم
4:15 شتوتجارت : بوروسيا دورتموند
4:15 دارمشتات 98 : ماينز 05
7:30 بوخوم : كولن
الدوري الفرنسي
6:00 ستاد ريمس : باريس سان جيرمان
10:00 لوهافر : موناكو