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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الجونة يستضيف الأهلي .. ريال مدريد يواجه فالنسيا.. ستاد ريمس يصطدم بـ "باريس سان جيرمان"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 11  من نوفمبر 2023 ، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز
5:00 الجونة : الأهلي

الدوري الإنجليزي الممتاز
2:30 وولفرهامبتون : توتنهام هوتسبير
5:00 آرسنال : بيرنلي
5:00 كريستال بالاس : إيفرتون
5:00 مانشستر يونايتد : لوتون تاون
7:30 بورنموث : نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني
3:00 رايو فاليكانو : جيرونا
5:15 ألميريا : ريال سوسييداد
7:30 أوساسونا : لاس بالماس
7:30 غرناطة : خيتافي
10:00 ريال مدريد : فالنسيا

الدوري الإيطالي
4:00 ليتشي : ميلان
7:00 يوفنتوس : كالياري
9:45 مونزا : تورينو

الدوري الألماني
4:15 بايرن ميونيخ : هايدنهايم
4:15 أوجسبورج : هوفنهايم
4:15 شتوتجارت : بوروسيا دورتموند
4:15 دارمشتات 98 : ماينز 05
7:30 بوخوم : كولن

الدوري الفرنسي
6:00 ستاد ريمس : باريس سان جيرمان
10:00 لوهافر : موناكو

البوابة نيوز الدوري المصري الممتاز الأهلى مانشستر يونايتد ريال مدريد بايرن ميونيخ لوهافر